En el auditorio de la Dirección Regional de Salud de Tacna se lanzó la campaña de vacunación antirrábica canina “Vancan 2026”, a través de la cual se busca inmunizar a 36,730 perros de la región Tacna.

La coordinadora regional de la estrategia sanitaria de metaxénicas y zoonosis de la Diresa Tacna Marjorie Mendoza Zuasnabar indicó que se busca inmunizar al 80% de la población canina a fin de evitar la circulación del virus y que los animales pueden ser inoculados a partir de los tres meses.

Llevar mascotas a establecimientos

Resaltó que con este acto sencillo pero de enorme impacto sanitario se busca evitar su transmisión y proteger la salud de la población. Hizo un llamado a la ciudadanía a que lleven sus perros a los establecimientos de salud a partir de este sábado 4 de julio.

Se resaltó que la región Tacna cumple 50 años sin rabia canina, condición que ha sido conseguida gracias al denodado esfuerzo de brigadistas y trabajadores del sector salud durante décadas.