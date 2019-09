Carlos Augusto Merino de Lama: “Las personas con discapacidad no debemos ser marginadas”

Síguenos en Facebook

El expresidente del Consejo Nacional de Integración de Personas con Discapacidad (Conadis), Carlos Augusto Merino de Lama, indica que las autoridades no están tomando en cuenta a estas personas para desempeñar un cargo en una entidad pública o privada.

“Los derechos y deberes de las personas con discapacidad en Tumbes están siendo vulnerados en las instituciones públicas y privadas, y esto debido a la falta de empoderamiento y cumplimiento en las funciones por parte del Consejo Nacional de Integración de Personas con Discapacidad (Conadis) y por las Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad (Omaped)” que son las entidades rectoras que velan por la política de discapacidad en cada uno de los tres niveles de gobierno.

Señaló que falta compromiso por parte de estas instituciones que actualmente se han convertido en un elefante blanco, y solo son utilizadas como un beneficio político.

¿Cuál es la función del Conadis?

Es el de velar por los derechos y deberes de las personas con discapacidad con la finalidad de establecer las condiciones para la protección y realización en condición de igualdad, de los derechos de estos ciudadanos.

¿El Conadis viene cumpliendo con algún plan estratégico?

Definitivamente no, hasta ahora no se viene trabajando de manera organizada y esto se ve reflejado en el lugar que vienen ocupando las personas con discapacidad.

¿Cuántas personas con discapacidad deben trabajar en instituciones públicas y privadas de acuerdo a la ley general 29973?

Según la regla, una persona con discapacidad en una institución pública debe ocupar un 5% en comparación de una entidad privada que corresponde a un 3%.

¿Se viene cumpliendo esto?

No, pues los jefes de las instituciones públicas como privadas muchas veces optan por no contratar a personas con discapacidad, pues creen que no desempeñaran bien su labor y no generarán ingresos en beneficios de la empresa, cosa que es totalmente falsa pues estas personas cuando ocupan un cargo público lo hacen con mucho compromiso y responsabilidad.

Existen concursos para cubrir plazas de trabajo de personas con discapacidad ¿se respetan las reglas?

Para iniciar, el Conadis debe manejar una base de datos respecto al porcentaje de personas con discapacidad que ocupan cargos en entidades públicas y privadas y de esta forma capacitar a quienes aún no lo tienen y puedan formar parte de este concurso que los beneficia.

¿Cuánto es el porcentaje de personas con discapacidad que laboran en instituciones públicas y privadas en Tumbes?

Podríamos decir que ni el 0.5% de personas con discapacidad están ocupando un cargo en entidades públicas y privadas en el departamento tumbesino.

¿Existe trabajo y participación de las Oficina Municipal de las Personas con Discapacidad (Omaped) en Tumbes?

Tanto el Conadis como las Omaped deben trabajar de manera paralela, pues su función es velar por los derechos de las personas con discapacidad, sin embargo no se viene ejecutando así, convirtiéndolo solo en un beneficio político.

¿Existe discriminación con estas personas?

Es lamentable pero sí y esto viene desde las mismas autoridades, pues al momento de ejecutar una obra pública, no se toma en cuenta a estos ciudadanos.

Sin irse muy lejos, si alguna persona con discapacidad llega a obtener un logro y merece ser homenajeada en la concha acústica de la plaza central de Tumbes, será imposible que pueda subir a ese estrado, pues no tiene el diseño arquitectónico para ello.

¿Dónde cree que esté la falla o la falta de criterio?

Los expedientes técnicos deberían pasar por las oficinas de Omaped y de esta manera tomar en cuenta a las personas con discapacidad.

¿Hay muchas personas que padecen alguna discapacidad física, pero tienen un gran potencial para servir al Estado y no son considerados ?

Ser una persona con discapacidad no te limita a asumir un cargo público; sin embargo, podrían dar mejores resultados, todo está en acoplar las habilidades de la persona con en el cargo a desempeñar.

Es obligación por parte del Estado y de la sociedad misma el implementar las condiciones o las herramientas necesarias para condicionar la inclusión de cualquier tipo, pues si alguna persona llega a tener una discapacidad pueda seguir laborando sin discriminación alguna.

¿Qué mensaje final les deja a las autoridades?

Es la oportunidad de reflexionar, de fortalecer y mejorar las políticas publicas de Inclusión social a favor de las personas con discapacidad; mas aún cuando hemos tenido la oportunidad de ejecutar los juegos Parapanamericanos, quedando muy en alto nuestra organización y participación con la obtención de logros y figuras que dejan muy en alto al país.