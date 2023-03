La Contraloría General advirtió al Gobierno Regional de Tumbes la ejecución de trabajos que incumplen las especificaciones del expediente técnico en la obra de mejoramiento y desarrollo turístico del malecón de Zorritos, en su etapa de culminación, por más de S/ 5.8 millones y un plazo de ejecución de 180 días calendarios, que tuvo 2 ampliaciones por 15 y 19 días.

Al respecto, el pasado 24 de diciembre del 2022 el contratista comunicó el fin del desarrollo de las partidas, 5 días después el supervisor emitió el certificado y solicitó la conformación del comité de recepción.

Según el Informe de Visita de Control N° 003-2023-OCI/5353-SVC, en la partida relacionada a las bancas tipo A, se señala que los pernos a utilizar son de 5″ de acero inoxidable y cabeza plana, sin embargo, en la primera visita del 17 de febrero, se observó que estos tenían presencia de oxido en su superficie y en algunas bancas estaban incompletos.

En la segunda inspección del 22 de febrero, los pernos empotrados al suelo habían sido pintados de color plomo, sobre el óxido, el cual al raspar se desprendía fácilmente, comprobándose que solo las tuercas son del material requerido.

Además, en la segunda visita se evidenció que, en las bancas tipo B, aún faltaba colocar los pernos que fijarán los listones de madera en su estructura metálica, quedando expuestos a hurtos y deterioros.

De igual forma, se detectó que los tachos de basura instalados tienen dimensiones más pequeñas a las presupuestadas, los cerámicos colocados en la parte lateral de las bancas corridas en el área “7″ tienen dimensiones mayores al ancho del concreto, haciendo que dichas áreas de cerámico sean débiles y con mayor riesgo de romperse al impacto, hecho que ya ocurrió.

Asimismo, la comisión de control reveló que no se instaló las placas o lozas de concreto con agujeros para permitir el ingreso de aguas pluviales a evacuarse por medio de las canaletas y que estaban ubicadas en los planos de resane, pese a ello esto no se cumplió, lo que genera el riesgo de accidentes como caídas de personas.

Tampoco se cumplió con usar los materiales contemplados para la señalética de los carteles informativos en el malecón. En ambas visitas se constató que la entidad habilitó las instalaciones de la obra: servicios higiénicos, oficinas de administración y guía turística.

También se identificó que su personal venía realizando labores de reparación de tuberías de agua, presencia de jardineros y de acuerdo al administrador contaban con 54 personas laborando en el lugar, tales situaciones podrían evitar el reconocimiento de trabajos mal ejecutados, daños a la infraestructura y pagos que no corresponden, al no haber recepcionado la obra. A la fecha de la segunda visita, la obra no había sido recepcionada.

Tras los hallazgos encontrados, el informe de control fue comunicado al gobernador regional, para que se adopten las acciones que correspondan.

