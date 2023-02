La tumbesina Herlinda Zárate Córdova, de 41 años de edad, fue operada por especialistas de ginecología del hospital regional José Alfredo Mendoza Olavarria (Jamo) de Tumbes, quienes le extirparon un tumor de más de 5 kilos que estaba en su útero.

Ella registraba durante los últimos años una serie de molestias en el abdomen debido a un supuesto sobrepeso; sin embargo, al momento de su evaluación se encontró un tumor de 30 centímetros de largo y 5.15 kilos de peso.

El ginecólogo Braulio Bellido Zárate, tras la nueva evaluación recomendó una histerectomía más miomectomía de tumor gigante en la paciente, quien tiene como antecedente tres cesáreas .

De igual forma, Braulio Bellido indicó que con los estudios se pudo determinar la complejidad quirúrgica.

“El tumor que encontramos en la paciente se ubicaba en posición retroperitoneal, esto quiere decir que debido a su gran tamaño, esta masa se situó detrás de los intestinos y muy cerca de venas y arterias de gran calibre que, de hacer una mala maniobra, podrían desembocar en una hemorragia profusa”, detalló.

Asimismo, el especialista sostuvo que la paciente desarrolló Síndrome Adherencial Extremo, condición médica que se produce debido a múltiples cirugías previas que, en el caso de Zárate Córdova, eran a causa de tres cesáreas repetidas.

Braulio Bellido recomienda a la población seguir con sus chequeos ginecológicos periódicos para evitar enfermedades.

Más recuperada, la paciente Zárate Córdova, recibió la visita del director del hospital Jamo , César Palomino Maguiña, y se mostró agradecida con el personal médico que la atendió y le permite ahora tener una nueva oportunidad de vida.

“Agradezco a Dios y a los médicos del hospital Jamo que me atendieron y me pudieron operar, aún estoy a la espera de mis resultados, pero me siento más tranquila después de la operación”, manifestó Herlinda Zárate.





