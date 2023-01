Una joven gestante que venía laborando en la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Tumbes denunció presunto despido arbitrario por parte del actual director de la mencionada institución.





La ciudadana D.T.G.G., de 24 años de edad, indicó que pese a informar que se encontraba con 20 semanas de gestación, de un momento a otro no la dejaron entrar a su centro laboral donde venía trabajando en el área de imagen institucional desde el 8 de enero del 2020 hasta el 7 enero del 2023.

“Meses atrás presenté un documento al antiguo director regional de Trabajo donde comunicaba mi estado de gestación, incluso recibí su apoyo y la de mis compañeros; sin embargo, el actual director Bryan Conilla Panta ha tomado la decisión que no continúe y que el área de imagen institucional no es indispensable”, dijo D.T.G.G.









Ayer por la mañana, la joven gestante dejó constancia que ya no le permiten ingresar a trabajar en la sede institucional, situada en la avenida Arica del barrio San José, por lo que se acercó a la comisaría del sector para que se realice la constatación. Asimismo, acudió a la Defensoría del Pueblo de Tumbes.

Desconocía estado de gestación

Por su parte, el titular de Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Tumbes, Bryan Conilla Panta, manifestó que tenía desconocimiento del estado de gestación de la joven porque no lo comunicó de manera forma. Además, ella no tenía un contrato con la entidad.

“Ella prestaba servicio profesional, la misma que no tenía una relación laboral con la entidad y otra porque no tenía un contrato de por medio, y también no estaba regida a un horario establecido”, sostuvo Conilla Panta.

LE PUEDE INTERESAR:

Tumbes: Rescatan a adolescente que se ahogaba en playa Hermosa

Tumbes: Capturan a dos presuntos integrantes de la banda delictiva “Los Malditos de Zarumilla”

Tumbes: Autoridades de Migraciones de Perú y Ecuador buscan optimizar el control migratorio