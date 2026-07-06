Chrisller Santiago C. C. fue condenado a 19 años, cuatro meses y 21 días de pena privativa de libertad efectiva, por la comisión de dos delitos: extorsión en grado de tentativa y tenencia ilegal de municiones.

La sentencia, dictada por unanimidad por el Juzgado Penal Colegiado Conformado de Flagrancia de Tumbes, se logró bajo el liderazgo y el apoyo en audiencia del fiscal provincial de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tumbes, Carlos Castillo Barreto, junto al fiscal adjunto provincial, José Prado Urdiales, a cargo de la investigación.

De acuerdo con el fallo, Chrisller C. C. fue hallado culpable como coautor del delito de extorsión en grado de tentativa, delito por el cual lo condenan a 14 años y 21 días, y como autor del delito contra la seguridad pública en la modalidad de tenencia ilegal de municiones en agravio del Estado, delito por el cual ha sido condenado a 5 años y 4 meses.

Además de la sentencia, el Poder Judicial dispuso el pago de una reparación civil que el sentenciado deberá abonar en etapa de ejecución.

Refiere que la condena se contabiliza desde el momento de la detención, ocurrida el 29 de octubre de 2025, por lo que la condena terminará el 19 de febrero de 2045.