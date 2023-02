Personal de Serenazgo de la Municipalidad Distrital de Aguas Verdes, en la región Tumbes, encontró las pertenencias de un ciudadano mientras realizaba su patrullaje diario en las inmediaciones de la Alameda Las Aguas.









Los serenos Wilson Chozo Llontop, Santos Sánchez Rodríguez y Luis Talledo Correa el lunes por la noche hallaron sobre los arbustos una billetera con 40 soles en su interior, además de tarjetas de crédito y un carné de una institución cristiana.

De manera inmediata, la base de Serenazgo procedió a comunicarse con Wilson Urbina Yacila, quien, según los documentos hallados, domiciliaba en el distrito de Aguas Verdes.

Wilson Urbina manifestó que había extraviado sus pertenencias el último lunes, perdiendo las esperanzas de poder hallarlas. Sin embargo, grata fue su sorpresa y mayor aún su agradecimiento ante el gesto de los efectivos de seguridad.









“Había salido a realizar unas compras pero no me percaté que se me había caído la billetera. Estando en la casa me di cuenta que se me había extraviado mi cartera de bolsillo. Agradezco que los serenos lo hayan encontrado y me devolvieran”, sostuvo el poblador Urbina Yacila.

Al respecto, el gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Distrital de Aguas Verdes, José Eduardo Bautista Carhuapoma, señaló que los agentes de Serenazgo no dudaron un solo momento en devolver la billetera pues es parte de su formación y sobre todo de sus valores como personas.





