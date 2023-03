En lo que va del año, la Unidad de Salvamento Acuático del Frente Policial de Tumbes rescató a 161 personas, desde la playa de Punta Sal, en la provincia de Contralmirante Villar, hasta El Bendito, en Zarumilla. De esta cifra, 137 bañistas son peruanos y 24 extranjeros.

El jefe de la Unidad de Salvamento Acuático de Tumbes, teniente PNP Lucio Chávez Alarcón, informó que actualmente dispone de 41 afectivos, de este grupo de salvavidas, 40 son hombres y una mujer.

Explicó que en la región fronteriza prestan servicio en catorce playas, entre las que figuran Acapulco, Bocapán, Bonanza, Caleta Grau, Los Delfines, El Bendito, Isla Hueso de Ballena, Isla del Amor, Playa Hermosa, La Cruz, Nueva Esperanza, Zorritos malecón, Zorritos Pacífico y Punta Sal.

“De lunes a viernes se designa a tres efectivos policiales para cada una de estas playas, mientras que los sábados y domingos la cifra se incrementa a cinco agentes debido a la concurrencia masiva de bañistas”, señaló Chávez.

Detalló que las zonas más concurridas por los visitantes durante todo el año son las playas de Isla Hueso de Ballena, Isla del Amor en Puerto Pizarro, Zorritos, La Cruz y Punta Sal.

Invocación a bañistas

Chávez Alarcón, señaló que al llegar a la playa, los bañistas deben visualizar las banderas de señalización y con esto tomar sus medidas y precauciones, aun si está óptimo para ingresar.

“El bañista apenas llegue a una playa debe observar el color de la bandera, si es roja significa que el mar está peligroso y olas grandes; amarilla indica que hay que tener precaución, el mar puede cambiar; la bandera verde es mar tranquilo”, sostuvo.

Asimismo, remarcó que hay que tener cuidado con las pertenencias, pues es seguro que hay personas de mal vivir que se mezclan entre los bañistas para sustraer los objetos de valor y otras que se pueden extraviar.

“A los bañistas se les pide adoptar las medidas de prevención cuando ingresan a nadar”, acotó.

Lucio Chávez también instó a los visitantes adultos a tener cuidado con los menores de edad cuando estos están cerca o ingresan al mar.

Cabe precisar que si ha tomado licor no ingrese al mar, ya que por su estado no mide el peligro, poniendo en riesgo su vida y la de sus familiares. En caso ingiera alimentos en la playa no ingrese al mar, porque puede sufrir calambres estomacales.

LE PUEDE INTERESAR:

Otass y Gobierno Regional de Tumbes acuerdan impulsar proyecto para dotar de agua potable a zona sur

Tumbes: Intervienen a tres personas que pasaban fruta a Ecuador sin autorización

Tumbes: Dirección Regional de Salud evalúa la calidad del agua en colegios ante el retorno a clases

Tumbes: Envían al penal a extranjero que cayó con tres kilos de marihuana