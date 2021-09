El mundo de la televisión es considerado por muchos artistas como algo impresionante, pero lo que también se puede ver es que en la actualidad aún existen ciertos estereotipos motivo por el cual actores y actrices han perdido un importante papel solo por no cumplir con algunos requisitos. Un ejemplo de ello es lo que le ocurrió a la actriz Jade Fraser.

La actriz Jade Fraser es muy conocida en México debido a que ha sido parte de importantes producciones de Televisa. Entre las producciones en las que se le ha visto están “Vencer el pasado”, “Niña de mi corazón”, “Hijas de la luna”, “Mi marido tiene familia”, entre otras.

Ella nació el 8 de enero de 1993 en Jalisco, Guadalajara (México) y a sus 17 años ingresó a la estudiar actuación en el Centro de Educación Artística de Televisa. Su desempeño fue tan sorprendente que, incluso, ese mismo año logró debutar en la telenovela “Niña de mi corazón”, producida por Pedro Damián.

Sin embargo, en algún momento y por algunas circunstancias le negaron interpretar ciertos personajes en producciones que han tenido gran respaldo del público.

¿POR QUÉ MOTIVO LE NEGARON SER PARTE DE UNA TELENOVELA?

Es así que Jade Fraser decidió confesar que incluso le han negado personajes por un factor físico y se debe a que no tiene los senos grandes.

Esto lo dijo en una entrevista con Fórmula espectacular (Grupo Fórmula).

“‘No tienes unos senos grandes: no puedes hacer un personaje’, claro que me ha pasado y se me hace algo muy triste, y espero que cambie próximamente y que pueda ser parte de ese cambio porque es muy duro”, indicó.

También anotó lo que piensa de este tipo de situaciones que aún existen en la televisión.

“Desafortunadamente muchas veces el medio sí se rige por esas ideologías, es triste que si no estás flaquita no puedes trabajar, que si no eres güera no puedes trabajar, que si no tienes ojos claros entonces no te pueden dar un gran papel en la empresa, claro que me he deprimido, claro que me ha dolido ser juzgada”, agregó.

Cabe precisar que la actriz dentro de poco regresará a la pantalla de Univision en “Vencer el pasado”, la tercera entrega de la franquicia donde participan Angelique Boyer y Sebastián Rulli.

“Estoy muy contenta y muy agradecida de que Rosy (Ocampo) metiera a Cristina Durán con la misma ideología, con la misma línea de personaje. Cristina Durán viene a Vencer el pasado para literalmente ayudar a los demás personajes, los que ahorita son los personajes principales de historias totalmente nuevas y distintas. Que a partir de lo que ella vivió, de lo que ella experimentó pueda ayudar a estos personajes a vencer el miedo, a vencer sus pasados, a vencer literalmente las circunstancias complicadas que están viviendo”, precisó.

Además, Jade Fraser también pidió a los influencers y actores reflexionar sobre lo que se comparte en las redes sociales.

“Lo que me deja de aprendizaje es la responsabilidad que tenemos hoy en día, tanto influencers como actores, la gente que tiene muchos seguidores el contenido que estamos subiendo, de cómo podemos sembrar una idea en alguien más, de cómo podemos hacer tanto daño a partir de un mensaje, de un video en las redes y que debemos ser responsables de qué queremos dejar y qué queremos enseñar. Las redes sociales hoy en día o te pueden impulsar mucho o te pueden apagar y destruir. Tenemos que generar consciencia en eso”, sentenció.