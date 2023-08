La inolvidable Silvia Cornejo resaltó como una de las presentadoras más adoradas en el mundo del espectáculo. No obstante, el controvertido episodio del ampay de su compañero sentimental, Jean Paul Gabuteu, y la intensa agitación que este suceso generó, podrían haber resultado en la separación de la conductora de la pantalla chica. No obstante, en la actualidad, la modelo brilla con una nueva imagen, distante de las polémicas.

Como se recuerda, las cámaras de Magaly Medina de destaparon que el ahora ex esposo de Cornejo prefirió dejar plantada a la modelo en una cena para encontrarse con su presunta amante. Sin embargo, la ex conductora de espectáculos lo descubrió porque había ocultado un GPS en el auto de su pareja, la dramática persecución terminó en un accidente vehicular.

La nueva vida de Silvia Cornejo: Emprendedora y modelo en ascenso

Silvia Cornejo al parecer ha encontrado un nuevo rumbo para su vida, ahora lejos del mundo del espectáculo y los escándalos, la modelo decidió incursionar en el mundo empresarial y lanzó su propia marca de ropa que ofrece a través de su propia tienda online, donde ofrece una variedad de prendas, desde faldas y polos hasta vestidos y túnicas.

Si bien la ex conductora de espectáculos aún no tiene una tienda física, su marca personal ha logrado expandirse a nivel nacional, realizando ventas de manera virtual. Sin embargo, su carrera como modelo no ha terminado y ha sido imagen para algunas conocidas marcas en Estados Unidos.

Tienda de ropa de Silvia Cornejo

¿Qué pasó entre Silvia Cornejo y Jean Paul Gabuteau?

La vida de Silvia Cornejo y Jean Paul Gabuteau se convirtió en un torbellino mediático tras protagonizar un acalorado escándalo en plena vía pública. El incidente fue tan notorio que ambos terminaron siendo llevados a una comisaría en Monterrico, según lo adelantado por el programa de Magaly TV La firme.

Imágenes del acontecimiento, difundidas por el programa, mostraron a la exconductora saliendo de la comisaría, enfrentando la denuncia interpuesta por su esposo debido a presunta violencia psicológica. El choque automovilístico que tuvo lugar durante la confrontación también quedó registrado en fotografías, mostrando el auto marca Audi de Gabuteau en un estado deteriorado como resultado del conflicto.

