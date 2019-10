Abel Lobatón bloquea a su hija luego de que le haya pedido dinero para su colegio

Síguenos en Facebook

El programa 'Magaly TV La Firme' aseguró que el exfutbolista de la selección peruana Abel Lobatón bloqueó a su hija de 12 años en su cuenta de Instagram luego de que ella le haya pedido dinero para su colegio.

La madre de la menor mostró capturas de pantalla en donde se observa que la menor de edad le escribió al exjugador de Cienciano para pedirle dinero luego de que haya visto que su padre viajó a Máncora.

"Yo tengo cosas del colegio y mi mamá no me va a estar dando todo el tiempo y no me vengas a decir que no tienes porque te has ido de viaje y yo te he visto. Me vas a dar sí o no", escribió la hija del exfutbolista.

Abel Lobatón respondió y le pidió que le hable con respeto y no contestó si le iba a dar dinero a su hija para su colegio.

"Mira, no te equivoques la verdad conmigo, primero me hablas con respeto porque yo soy tu papá, así que ubícate. Después cuando aprendas a hablar con respeto, me escribes", se lee en la conversación mostrada por el programa de Magaly Medina.

La expareja del exjugador de fútbol contó en el mencionado medio que Lobatón solo le entrega 300 soles como parte de la manutención de su hija.

"El señor pasa mensualmente 300 soles que es con lo que supuestamente debo de mantener a mi hija. Son 300 soles que en realidad para cualquiera no alcanza. Del año pasado a hoy, si es que me preguntas, una vez la habrá visto. El día de su cumpleaños ni siquiera la llamó, sabiendo su número telefónico", expresó.