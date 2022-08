Abel Lobatón conversó con el programa “En boca de todos” sobre la polémica en la que estuvo envuelta su hija Samahara luego que revelara en televisión que gastó 40 mil soles en organizar fiesta para su hija.

“Abel, justo tu hija estuvo en un momento complicado con este caballero que hace lo de las zaptillas bambas en TikTok, hubo una incomodad. Incluso, Melissa Klug, la madre de tu hija, salió a defenderla aceptando que había tenido un exceso al hablar de montos. Tú que eres su papá. ¿Qué opinión tienes?”, consultó Tula Rodríguez.

Frente a la pregunta, Lobatón comentó que como no está en Perú no estaba del todo enterado de la situación. No obstante, le dio su respaldo a su hija.

“No estoy en Perú, no estoy muy bien informado de lo que pasó, más de lo que la gente comenta en redes y habla. Hay una cosa clara, si tú trabajas, madrugas, te sacas la mugre por darle lo mejor a tu hija, a tu familia, como tú, como yo, como todos, pues sacas pecho. Hay maneras de decirlo sí, hay maneras de entenderlo también, cada uno entiende a su manera, a su criterio, se respeta y ya está, no pasa nada”, dijo.

