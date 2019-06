Abogada de Vanessa Terkes: George Forsyth "tomaba demasiado" y algunas noches no llegaba a su hogar (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Clementina Carrasco, abogada de Vanessa Terkes, aseguró que el alcalde de La Victoria, George Forsyth, "tomaba demasiado", que llegaba en algunas ocasiones en estado catatónico, y que otras noches no llegaba a su hogar.

Según la defensora, la actriz le decía al burgomaestre que se cuide porque es una figura pública y por las amenazas que ambos recibían de las mafias, pero el exportero le respondía que "no se meta con su vida".

"El señor Forsyth llegaba algunas noches y otras noches no a su hogar. Él tomaba demasiado, que llegaba en estado catatónico de alcohol y ella siempre le decía que era una figura pública, un alcalde, que no puede exponerse a que le pase algo con tantas amenazas que han recibido y él le respondía que no se meta, que no es su vida, que se calle. Eso ya es violencia", expresó.

Carrasco dijo que Terkes se fue a México porque dejó algunas "cosas pendientes" y para darse un poco de "espacio y tiempo" tras afrontar una crisis matrimonial.

"Vanessa decidió salir de su vivienda, cansada de vivir en una expectativa constante de que él la mantenía. De llegar, conversar y solucionar muchos temas. Todo esto parte cinco días después de producirse del matrimonio entre ellos. No se fue antes porque hay hechos que no ameritan irse a la primera discusión, al primer desacuerdo", manifestó la letrada.