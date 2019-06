Vanessa Terkes se quiebra en entrevista: "Nunca nadie me ha hecho tanto daño como él y su papá" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

La actriz Vanessa Terkes rompió su silencio tras denunciar al alcalde de La Victoria, George Forsyth, por violencia familiar y se quebró al mencionar que nadie le había hecho tanto daño como su expareja y su padre.

"Tengo pruebas de todo lo que te digo y la verdad es que ahorita no estoy en condiciones de hablar con nadie, no me siento bien, otra vez estoy temblando. En mi vida, en toda mi vida, me han hecho tanto daño como me han hecho ahora. Nunca nadie me ha hecho tanto daño como él y su papá", expresó con la voz entrecortada a Radio Corazón.

Terkes también aseguró que se siente desprotegida porque enfrenta a una familia muy poderosa, con muchas influencias.

"Ahorita de verdad no tengo muchas ganas de hablar. Siento que me atacan por diferentes flancos, siento que hay mucha prensa comprada en nuestro país y me siento desprotegida porque efectivamente me estoy enfrentando a una familia poderosa, con muchas influencias y que de alguna manera ya están atacando mis nervios", manifestó.

La actriz dijo sentirse tan alterada que acudió hasta una posta médica para atenderse. También adelantó que contará cómo fue su matrimonio con Forsyth detrás de cámaras, pero primero espera calmarse.

"Esto ya me está poniendo mal, pero ahorita no es el momento de hablar. Voy a hacer mi descargo en el momento cuando esté completamente entera y lo voy a hacer porque tengo la necesidad de hacerlo, porque tengo ganas de mirarle la cara a la gente y que me vean a la cara y se den cuenta de quién miente y quién no", señaló.

Vanessa Terkes dijo que dejó de trabajar porque estaba enfocada en la ayuda social y pidió al exportero que le apoye "con tres meses de departamento" porque Forsyth sabía que ella no tenía nada.

"Le pido al señor Forsyth que no mande a su gente o manipule a los medios de comunicación para sacar cosas que él quiere decir, que no tiene cómo probar y que me alteran los nervios. No soy la primera persona a la que afecta. Ya basta, la próxima persona se va a matar por el amor de Cristo", indicó.