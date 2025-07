Darinka Ramírez, madre de la hija menor de Jefferson Farfán, aseguró que busca mantener una relación cordial con el exfutbolista. Asimismo, negó tener resentimientos o intenciones de venganza, por ello expresó su deseo de llevar la fiesta en paz con él.

“ No tengo nada en contra de él (Farfán), yo siempre he querido llevar la fiesta en paz porque jamás hablé de él. Lo único que busco es lo mejor para mi hija ”, aseguró la joven madre, quien asistió al estreno del Circo de las Estrellas con el show ‘La Máscara de la Carlota’.

También, Darinka comentó que diariamente recibe más invitaciones públicas: “Me agrada todo esto, es algo nuevo para mí. Además, mi hija también va a estar expuesta toda la vida por su papá, así que tiene que aprender”, señaló.

Asimismo, se pronunció respecto a su encuentro con Melissa Klug para realizar activaciones publicitarias y reveló que le gustaría conocer a Yahaira Plasencia.

“ (Melissa) me cayó súper bien, tenemos hijos del mismo papá y sería bonito que se lleven bien entre hermanos. Me ha parecido una chica muy buena, pero no hay amistad, nosotros fuimos a trabajar. También podríamos coincidir más adelante, yo no tengo problemas ”, sostuvo.

Luego agregó: “ A Yahaira no la conozco, pero me gusta mucho su música. Escuché la canción nueva que hizo y me provocó grabar el video, es una artista muy talentosa ”.