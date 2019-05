Actor ​Arnold Schwarzenegger debuta como rapero (VIDEO)

Síguenos en Facebook

El actor, político y empresario Arnold Schwarzenegger ha incursionado a sus 71 años en la música y en un género que viene incrementando sus seguidores en los últimos tiempos: el rap.

El ex fisicoculturista y ahora cantante debutó con el cantante austríaco Andreas Gabalier, en el video musical "Pump It Up - The Motivation Song", que hace referencia a la vida y logros del actor.

La estrella de cine interpretó junto al músico un tema que transmite un mensaje de motivación para quienes perseveran y desean conseguir sus sueños.

"Rompe algunas reglas, golpea la pared, no tengas miedo de fallar. Tienes que pensar con originalidad, yo digo que sin dolor, no se gana, no quiero escuchar que no se puede hacer, siempre da algo a cambio. Me llamo Arnold Schwarzenegger y volveré", son parte de la letras de la canción que interpreta el exgobernador de California.

"Hola, soy Arnold Schwarzenegger, y escucho atentamente... Mira dentro tuyo y pregúntate quién quieres ser. No qué, sino quién: si crees que el éxito te llegará, trabaja como el infierno, confía en ti mismo y en que todos tus sueños se hagan realidad", se le escucha al actor.