RBD anunció gira mundial para este 2023 y visitarán países como Estados Unidos, Brasil y algunas ciudades de México. Esto generó decepción en sus fans quienes esperaban que lleguen a Latinoamérica.

Asimismo, no fue bien visto por Ronald Duarte, recordado actor de la novela ‘Rebelde’, quien lamentó la decisión de sus excompañeros por no ir a Colombia, Ecuador, Chile, etc.

“ Trato de no hablar mucho del tema y cosas del pasado. Pero se me hace una verdadera mama** que Latinoamérica y los países de habla hispana hagan tu carrera y te haya puesto donde estás para luego pretender que no existen. Todo sea por el dinero y el ego ”, se lee en el mensaje que puso en sus historias de Instagram. “ Lo siento mucho por todos los fans, de verdad, vergüenza ”.

Además, el actor también compartió un meme de un nopal con la frase: “I don’t speak spanish (no hablo español) - Mis compadres de RBD después de anunciar su gira”.

Ronald Duarte arremetió contra sus compañeros de RBD por no visitar más países de Latinoamérica.

