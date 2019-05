Actriz Clara Seminara denuncia que sufrió tocamiento indebido por parte de 'Yuca' (FOTOS)

Síguenos en Facebook

La actriz cómica Clara Seminara denunció en sus redes sociales que sufrió tocamiento indebido por parte de su excompañero de trabajo de 'El Wasap de JB', Enrique Espejo, más conocido como 'Yuca'.

Ante las constantes preguntas de sus seguidores, Clara Seminara decidió contar "su verdad" en un comunicado en el que revela los hechos que ocurrieron antes de que la sacaran de 'El Wasap de JB'.

"El día 25 de octubre del 2018, Enrique Espejo, más conocido como 'Yuca', ABUSANDO de la confianza que había como compañeros de trabajo, se propasó conmigo, me tocó indebidamente. (...) Esto ocurrió delante de mis demás compañeros, en el patio del canal, antes de una grabación y mi respuesta, como era de esperarse: dos cachetadas, algunos gritos y seguramente insultos", se lee en su extenso comunicado que publicó a través de su cuenta de Instagram.

Asimismo, la actriz cómica sorprendió al revelar cuál fue la respuesta que dio el popular 'Yuca' al ser increpado por los hechos.

"En ese momento apareció Jorge Benavides y muy ofuscada me quejé con él pero muy calmado, seguramente acostumbrado a las faltas de respeto del señor Espejo, minimizó lo ocurrido y atinó a decirle: 'Yuca, pídele disculpas'. La respuesta de este personaje fue: 'Ya disculpa y agradece que no te devolví las cachetadas'", cuenta con mucha indignación la comediante, quien también señala que 'Yuca' nunca recibió una sanción.

Luego del incidente que protagonizó, Clara Seminara señala que su participación en el programa se fue reduciendo e, incluso, llegaron a darle su conocida interpretación de Maricarmen Marín a 'Yuca'. Finalmente, en diciembre del año pasado decidieron no renovarla "sin una justificación clara del porqué" y fue la única que no renovó.

"Lo cuento ahora porque no creo que sea tarde. Nunca es tarde para denunciar si te sientes maltratada. abusada o irrespetada, nunca es tarde para decir la verdad... ¡Basta ya de eso! Las mujeres debemos unirnos y no callarnos ante una agresión. Que no nos paralice el miedo ni la vergüenza ni nada. Todos merecemos respeto", se lee al final de su comunicado.

