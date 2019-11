Actriz Titi Plaza anuncia que postulará al Congreso: "¿Por qué no trabajar por mi país?"

La actriz peruana Titi Plaza, quien se hizo conocida por su papel de 'Cecilia Reyes' en la recordada serie “Mil oficios”, anunció en las redes sociales que postulará al Congreso de la República en el 2020.

"Muchos me decían que lo haga, que me atreva, desde hace mucho... Al ver todo lo que hemos vivido, al final lo decidí. ¿Por qué no trabajar por mi país? Soy abogada de profesión, actriz y activista, y creo firmemente en que siempre, en cada acto hay que ser honestos y luchar por lo que creemos", escribió la actriz al inicio de su mensaje en Facebook.

Titi Plaza, quien ha estado alejada de la televisión, contó que su postulación irá de la mano con el partido "Perú Nación" y también resaltó como uno de sus pilares la lucha por los animales.

"Por eso, oficialmente hago pública mi postulación al Congreso de la República 2020, con el Partido Político PERÚ NACIÓN, mi número es el 33. Oportunidad que aspiro para poder trabajar por mi país, por mis compatriotas y por los animales, que tanto nos necesitan, tal como se los repito día a día", agregó en su publicación.