Adamari López y Luis Fonsi causan furor al reencontrarse en televisión (VIDEO)

Luis Fonsi y su expareja Adamari López se reencontraron en el programa 'Un nuevo día' de Telemundo luego de su divorcio en 2010 en medio de rumores de infidelidad cuando la ex actriz padecía de cáncer de seno.

Adamari, quien es conductora del programa, presentó a Fonsi con una buena introducción para luego recibirlo en el set de televisión con un abrazo.

"Estamos felices y honrados porque la casa se llena de mucho talento boricua", dijo López y luego Luis Fonsi saludó al otro conductor antes de la entrevista.

Como se ve en la grabación, Fonsi habla sobre labor como coach en la versión española de 'La Voz' y después participa en juego de canto.

Recordemos que el año 2017, la actriz decidió dar a conocer su vida a través de su libro 'Viviendo', donde confiesa cómo descubrió las infidelidades de su ex esposo: al empacar y desempacar las maletas. "Me daba cuenta de cabellos en sus cepillos. Sabía que no eran de él y no eran míos porque yo los limpiaba antes de que él se fuera", dijo en el programa "Al Rojo Vivo" de la cadena hispana Telemundo.