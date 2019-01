Adolfo Aguilar revela que ya no continuará como conductor de 'Yo soy' (VIDEO)

Síguenos en Facebook

El presentador y director de cine, Adolfo Aguilar, sorprendió al confirmar que ya no será el conductor de 'Yo Soy' y que estará alejado de la televisión por todo el 2019.

"He decidido no estar en la televisión por el momento, vamos a ver qué pasa más adelante. Pero quiero dedicarme un poquito más al cine porque creo que lo amerita, creo que es el momento", comentó Aguilar tras el reciente estreno de su película 'La peor de mis bodas 2'.

Aunque ha recibido diversas propuestas televisivas, el también actor contó que prefiere dedicarse por completo a su faceta como director y productor de cine.

"No sé (si sigue 'Yo Soy'), yo no voy. Pero es un lindo programa, es un programa que no debería desaparecer. Yo creo que porque no esté el presentador, no significa que no esté 'Yo Soy'", declaró Adolfo Aguilar en una entrevista para Ojo.