Hace unas semanas, Adolfo Aguilar comentó que sufrió de depresión por culpa del encierro en durante la crisis sanitaria. Ahora, el conductor de TV se muestra con un mejor semblante al sumarse a ‘Yo soy: Grandes batallas, grandes famosos’.

El conductor de Yo Soy comentó en un entrevista para Trome, que no tiene miedo que “se le pase el tren”, ya que nunca ha sido su prioridad tener una relación sentimental.

“No ha sido una meta en mi vida. Ser feliz son momentos.” , comentó Adolfo Aguilar. Además, aseguró que su media naranja aún no llega: “No ha llegado la persona”.

Adolfo Aguilar canceló su boda porque su novia “era posesiva”

El también actor confesó que estuvo a punto de casarse hace algunos años. Sin embargo, decidió cancelar su boda.

“Yo estuve por casarme como a los treinta y tantos… Comencé, como en una película, a editar en mi cabeza las situaciones”, contó.

Luego continuó con: “estaba loca, era posesiva y yo no me había dado cuenta. Gracias a Dios, hijo, me decía mi mamá. Más o menos que la odiaban”, añadió.

