El cine, para Adolfo Aguilar, ocupa hoy gran parte de su vida, a pesar de los tiempos difíciles, la incertidumbre y una industria local del entretenimiento detenida. Alejado de los trajines televisivos por decisión propia, el actor y productor reaparece en plena pandemia con “Bruja”, película peruana escrita y dirigida por Francisco (Pancho) Cabrera que se puede ver a través de Joinnus los viernes y sábados, y que se ha convertido en la primera propuesta cinematográfica peruana estrenada por una plataforma.

La nueva tendencia de estrenar películas locales en plataformas llegó al Perú...

Creo que es un buen paso y bien interesante. No es una obra de teatro adaptada para lo audiovisual, no es un trabajo teatral, se logró una película partiendo de una propuesta teatral y eso me parece extraordinario. Pancho como director tiene esta sensibilidad de sacar lo mejor de cada persona y ha logrado una película con detalles, bonita y bien actuada.

¿El rodaje fue en plena pandemia?

Sí, y el director consiguió una locación muy especial, una casa vieja abandonada, con cuartos muy amplios y techos altos. Pancho tenía claro que, para evitar contagios, no podía juntar a muchas personas en una habitación y así hemos grabado, con un equipo de actores y técnico muy reducido.

Son los nuevos escenarios a los que hay que acostumbrarse por una crisis sanitaria sin precedentes. ¿Cómo la enfrentaste?

Debo reconocer, y seré bien honesto, no acostumbro a mentir en mi vida, a nosotros nos pegó bien duro, a la productora Big Bang le afectó mucho. Hacer cine en el Perú es bien complicado, por ejemplo, toda nuestra inversión ya estaba en “No me digas solterona 2”, liquidez no teníamos y el poco dinero que manejábamos lo invertimos en trabajar la siguiente película que es ‘Mundo gordo’, que quedó a la mitad. A nosotros nos agarró desprevenidos, pero además sin liquidez, ha sido bien complicado poder sostenernos durante este tiempo de pandemia.

¿Solterona 2 no irá al streaming?

Vamos a esperar, creemos que es una película que merece las salas del cine. Además, los costos de la cinta no los recuperaría el streaming, si lo haríamos, trabajaríamos a pérdida.

Todavía hay mucha gente que piensa que quien hace cine en el Perú se vuelve millonario...

Hay una falsa percepción de que estamos en Hollywood, por las alfombras rojas y el glamour de los estrenos, grandísimos, exóticos, que no los hace Big Bang solamente, pero eso no significa que haya mucho dinero. Hay productoras que hablan de los millones de personas que convocan con sus películas, entonces la gente piensa que eso implica haber ganado millones de dólares, cuando no es verdad. La entrada promedio, al final, después de todos los descuentos y de lo que hay que pagar es muchísimo menos.

Hablamos de cómo te afectó la pandemia a nivel profesional, ¿y en lo personal?

Te voy a ser sincero, a mí la pandemia me agarró terrible, sufrí una fuerte depresión y tuve que buscar ayuda profesional para saber qué me pasaba. Finalmente entendí que mi gran problema en la vida era que yo solamente vivía pensando en el futuro, y en el momento de la pandemia, no lo había, todo era incierto, la incertidumbre literal me estaba destruyendo.

¿Y cómo lo superaste?

Comencé a trabajar dentro de mí mismo, empecé a ver las cosas positivas, entendí que este momento es para reflexionar, detenernos y respirar, tiempo para poder mirar en retrospectiva y entender nuestro mundo. Me di cuenta realmente que lo único importante en nuestra vida es vivir el presente.

También dejar en el camino las cosas que no valen la pena..

He descubierto que no hay nada tan importante y valioso, excepto las personas que te rodean, la gente que está a tu lado, tus amigos, tu familia, los que te dan la mano en tiempos difíciles. En esta pandemia he descubierto que tengo muchísima gente con buenos valores alrededor mío y con eso, estoy contento.

Perfil

Adolfo Aguilar es actor. En 2011 condujo el programa concurso “El último pasajero” por Latina. Aguilar, junto al director de cine Sandro Ventura, Hugo Shinki y Jesús Álvarez, formaron la productora Big Bang Films que ha lanzado exitosas películas.