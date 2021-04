La modelo Aída Martínez se mostró indignada contra sus seguidores, de su cuenta oficial de Instagram, que la critican por publicar fotografías de su cuerpo luego de que se convirtiera en madre.

“Señoras de antaño, señoras respetadas quiero darles un mensaje a la conciencia. Que yo haya sido madre, no quiere decir que yo deje de exhibir mi cuerpo. En verdad lo exhibo porque me gusta, me siento cómoda con mi cuerpo, me siento sexy, porque soy real y porque me da la gana, pero hay muchas personas que se indignan”, dijo en la mencionada red social.

Asimismo, la también influencer rememoró todos los mensajes que le escriben diferentes personas que cuestionan sus publicaciones.

“Me dicen: ‘eres madre, acabas de dar a luz, que no te da vergüenza seguir exhibiendo tu cuerpo’, y otras personas dicen: ‘lo hacen porque le pagan’. Hello ninguno de ustedes me está pagando por enseñar mi trasero o mis tetas en Instagram, ¿Dónde está la cuenta bancaria creciendo? Nadie me paga, lo hago porque me gusto porque me encanta mostrar ciertas partes de mí, porque es mi vida. Ser madre no me hace menos mujer, no me hace menos sexy, menos seductora, menos coqueta, esa es mi esencia”, sostuvo.

“No tengo que cuidar a mi esposo, él es una persona adulta, es estúpido que me comenten eso. Las mujeres empoderadas, trabajamos, nos valemos por nosotras mismas, podemos hacer muchas cosas”, agregó.