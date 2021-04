La piloto profesional de motos Aída Martínez confesó, mediante las historias de su cuenta oficial de Instagram, que recurrió al chupón porque su hija llora demasiado y no le deja avanzar sus cosas, por lo que conversó con su esposo antes de tomar dicha decisión.

“Les confieso algo. Yo no estoy muy de acuerdo con el chupón, la verdad dije jamás le voy a dar a mi hija, pero a veces recurres a estas cosas porque, en mi caso, a (A) le gusta llorar bastante, como creo que a la mayoría de niños. Hay tipos de bebés, tranquilitos, que lloran por cualquier cosa. (A) es de las que lloran todo el tiempo y

está prendida de su tetita, porque han visto que la mayoría de videos que hago está en su teta, porque es su única fuente de alimento”, inició contando en la mencionada red social.

“No le estoy dando fórmula, biberón, ni esas cosas. Entonces, entre mi esposo y yo lo conversamos y hemos recurrido al chupón, lo cual me pone un poco triste porque no estaba de acuerdo, pero es la única manera en que se distraiga y yo pueda avanzar mis cosas porque la verdad no puedo avanzar nada”, agregó.

Según la también modelo, en los últimos días no avanzó con sus actividades diarias debido al cuidado de su pequeña. Asimismo, pidió a sus seguidores que no le den consejos sobre la maternidad.

“En estos días no he podido avanzar nada de mis cosas por ella. Con este video no les estoy pidiendo recomendaciones ni críticas, solo les estoy contando un episodio más de la maternidad que me está tocando vivir ahora. No confundan las cosas y no empiecen con sus consejos”, culminó.