Hace unos días, Aída Martínez se pronunció en sus redes sociales sobre los comentarios de Magaly Medina que calificaba su emprendimiento de venta de ropa online como “cochinada” y “estafa”.

“Acaso voy a rechazar las marcas porque no son Gucci, Louis Vuitton, no pues, eso no es apoyar. Y o me puedo comprar ropa en Gamarra o en Nueva York. Sí, uso réplicas, ¿Cuál es el problema? Yo no discrimino a las marcas”, comentó la modelo.

MAGALY LE RESPONDE

Ante los comentarios de Aida en Instagram, Magaly utilizó unos minutos de su programa para responderle y decir que “ha nacido una nueva ‘vistima’”

“Ha nacido una nueva ‘vistima’. Lo más fácil siempre es victimizarse cuando no se tiene argumento. Cuando se trata de la farándula me importa un pepino si me quieren o me dejan de querer”, aseguro.

Luego continuó con: “el hecho que tú estés embarazada no tiene nada que ver con que vendas productos bambas, pero eso de contestar cosas que no son, tampoco pues (...) Que se me juzgue por lo que sí es cierto”, agregó.

