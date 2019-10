Aída Martínez revela cómo descubrió el engaño de su ex Julián Legaspi con Katy Jara (VIDEO)

Síguenos en Facebook

En medio del escándalo en el que se encuentra involucrada Katy Jara al ser acusada por la expareja de su actual esposo de haberse metido en su relación, Aída Martínez le recordó el pasado a la cantante asegurando que ella también se metió en su exrelación con el actor Julián Legaspi.

"Me di cuenta claramente cuando se dieron un abrazo, cuando él bajó, le abrió la puerta y creo que hasta se dieron un beso y todo, y él tenía una relación conmigo y ella lo sabía. No besas a un hombre que sabes que está comprometido", señaló la modelo arequipeña.

Asimismo, Aída Martínez confesó ante las cámaras de Magaly Medina que sufrió mucho por la traición del actor, quien se conoció con Katy Jara durante el rodaje de una miniserie.

"Lloré un montón, no por ella, no me interesa ella, lloré por él. No soy de piedra, tengo sentimientos y obviamente me dolió, me dolió en el alma pues", sostuvo Aída.

Incluso, contó cómo es que se enteró del engaño de su pareja al ver un 'ampay' de ambos en la televisión. "Nosotros tuvimos una pequeña pelea, salió este 'ampay' de ellos dos juntos en un grifo y al día siguiente encuentro un arete en el carro de él... Ya pues", reveló la ex 'Justiciera'.