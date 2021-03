Los “ampays” en los que ha sido visto Toño Centella han impactado en su popularidad. Las críticas no cesan luego de que fuera observado en diversos eventos privados por las cámaras de Magaly TV La Firme.

En una entrevista para Trome, el cantante tuvo duras críticas contra la “Urraca” por haberlo difundido imágenes en las que se lo ve incumpliendo las medidas de bioseguridad y generando aglomeraciones.

“Se está ensañando conmigo y me hace cargamontón porque sus ‘urracos’ me llaman para ir a su programa, pero no pienso seguirles el juego y los he bloqueado a todos. De venganza me saca cualquier cosa (en el programa), habiendo tantos artistas y ‘privaditos’ por todos lados, solo habla de mí”, aseguró.

En esa línea, manifestó que los reporteros de su programa lo siguen a menudo, hasta llegar a “acosarlo”, por lo que- indicó- teme por su vida.

“Seguro que le doy rating, porque si no es una cosa es otra. Es un acoso lo que me hacen sus ‘urracos’ y ella’. Me persiguen por todos lados y hasta temo por mi vida, me tiene en la mira”, añadió.

Acerca de los comentarios de Magaly Medina en relación a su físico, luego de haberse sometido a la operación de la manga gástrica, Centella marcó distancia de la “Urraca”.

“Yo me siento y estoy súper bien gracias a Dios. La señora (Medina) es mala con su boca, han dicho que estoy mal y que me veo demacrado, pero mi doctor me dice que estoy en mi peso ideal, que es 85, así que ya llegué a la meta. No me siento mal ni nada de eso”, dijo.

