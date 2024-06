Amor y Fuego mostró imágenes de cómo Ernesto Pimentel pierde los papeles con un reportero, luego de que le preguntara sobre el cambio del final de su película Chabuca en Netflix.

“Ya te contesté, no sé qué más quieres. Me estás incomodando. Si tú quieres hacer una pregunta, háblalo con Tondero”, manifestó Ernesto Pimentel.

Luego continuó con: “¿Te parece a ti correcto lo que haces? O sea, yo no estoy hablando contigo, estoy en otro evento”.

Lucía de la Cruz recuerda su amistad con Alex Brocca: “Fue una persona preciosa”

Lucía de la Cruz contó que tuvo una cercana amistad con Alex Brocca y lo calificó como una ‘persona preciosa’, pues la apoyó en sus momentos más difíciles, como el fallecimiento de su esposo Percy García.

“Claro que conocí a Alex Brocca, él estuvo a mi lado en uno de mis peores momentos cuando mi esposo Percy (García) estuvo enfermo y luego falleció. Me dio todo su apoyo, lo necesitaba y fue una persona que recuerdo siempre con mucho cariño. Para mí Alex fue una persona preciosa, un ser humano maravilloso”, indicó la cantante a Trome.

En ese sentido, la criolla señaló que aún no ha visto la película de Ernesto Pimentel, pero considera que cada persona tiene su propia verdad.

“Aún no la he visto. En estos días iré con todos mis hijos a verla; pero puedo decir que cada persona tiene su propia verdad y yo respeto las ideas y los pensamientos de todos. Además, es un tema donde no se puede sacar conclusiones pues hemos sido testigos”, añadió.