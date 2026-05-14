El delantero Sandro Montesinos Córdova, natural del distrito de Chala de la provincia arequipeña de Caravelí, se convirtió en la gran figura de la primera fecha de la Etapa Provincial de Huanta-Ayacucho de la Copa Perú tras liderar la aplastante victoria de Unión Municipal de Aranhuay sobre Juventud Sanan.

El conjunto morado debutó con una contundente goleada de 10 a 0, dejando una de las actuaciones más sobresalientes de la jornada y perfilándose como uno de los equipos protagonistas del campeonato provincial en Ayacucho.

La gran figura del compromiso fue Montesinos Córdova, quien tuvo una tarde inspirada al anotar siete goles y convertirse en el máximo referente ofensivo de su equipo. El atacante mostró efectividad, velocidad y contundencia frente al arco rival, siendo determinante durante todo el encuentro.

El dominio de Unión Municipal de Aranhuay fue absoluto desde los primeros minutos, imponiendo un ritmo ofensivo que Juventud Sanan no pudo contener. El equipo aprovechó cada oportunidad generada y mostró solidez colectiva en todas sus líneas.

La goleada se completó con los tantos de Sebastián Graus, Juan Vidales y Adriano Carrantes, quienes también aportaron para sellar una jornada perfecta para el cuadro morado en el inicio de la competencia.