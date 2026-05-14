El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial dio luz verde a una directiva que regula el proceso de incorporación de trabajadores contratados bajo el régimen CAS a plazo indeterminado al régimen laboral 728.

La disposición fue oficializada mediante la Resolución Administrativa 000132-2026-CE-PJ, tras un acuerdo adoptado en una sesión extraordinaria descentralizada realizada en la Corte Superior de Tumbes el 4 de mayo.

Para acceder a este beneficio, los trabajadores deberán cumplir con las condiciones establecidas en el numeral 2.1 del artículo 2 de la Ley 32504 al momento de su publicación, ocurrida el 22 de noviembre del 2025. Entre los requisitos figuran contar con un contrato CAS vigente a plazo indeterminado, haber ingresado por concurso público de méritos y ocupar una plaza transitoria con presupuesto sostenible.

La norma precisa que el proceso de incorporación se desarrollará bajo dos criterios: antigüedad y progresividad. Para ello, se considerarán únicamente los años, meses y días de servicios prestados como trabajador CAS respecto al último contrato vigente al momento de promulgarse la ley.

La directiva también encarga a la Subgerencia de Gestión del Empleo la elaboración del expediente individual de cada trabajador, el cual deberá incluir documentos académicos, capacitaciones, contratos, adendas y reportes disciplinarios.

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