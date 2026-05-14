Florcita Polo presentó una demanda para incrementar la pensión de alimentos que recibe de su expareja Néstor Villanueva por sus dos hijos en común, según informó el programa América Hoy.

El pedido busca elevar el monto de S/1.000 a S/10.000, es decir, S/5.000 para cada menor.

El documento fue ingresado ante el juzgado de paz letrado de La Molina. El abogado de Polo, Ysrael Castillo, explicó que el pedido responde al aumento de gastos relacionados con la educación y el cuidado de los menores.

“Los niños han adquirido más gastos. El niño mayor está en edad de pubertad y el menor pasa a primaria. Los gastos son más altos, tienen un personal que los asiste de 12 horas, diversos gastos como talleres, cursos, la movilidad del colegio, la pensión del colegio, alimentación, útiles escolares, distracción...”, señaló.

La defensa legal también aseguró que Villanueva mantiene pagos pendientes por pensión de alimentos y que existe un impedimento de salida del país.

Asimismo, informó que solicitaron una nueva liquidación por el periodo comprendido entre mayo de 2024 y junio de 2025 por un monto de S/14 mil.

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