Las reservas del Lote 88 de Camisea, que abastece el mercado nacional, tiene aún un horizonte de 16 años, pero no se debe esperar llegar al punto de inflexión en el que se ponga en apuros al país, corriendo el riesgo de generar una crisis, señaló el vicepresidente de Operaciones y Servicios Integrales de Pluspetrol, Germán Álvarez.

Por ello, manifestó que el país necesita una política energética de largo plazo en la que se impulse la exploración de hidrocarburos para asegurar el abastecimiento del país y evitar llegar a una situación como la que hoy vive Bolivia.

En ese sentido, refirió que no solo se debe mirar Camisea, sino también otros puntos del país, “para que hayan varios Camisea”.

Al respecto, el gerente de Operaciones de Pluspetrol, Herbert Coronado, adelantó que se está haciendo estudios en una zona de Ucayali con miras de verificar la existencia de reservas de gas y que en la eventualidad de tener resultados positivos, se necesitará construir un ducto que lleve la producción a la planta Malvinas (Megantoni, distrito de la provincia de La Convención, en Cusco).

Cifras

De otro lado, refirió que desde el 2004 a la fecha, Camisea representa una inversión de S/ 17,000 millones y aporta S/ 4 millones diario al Gobierno Regional (GORE) del Cusco.

Es decir, entre el 2004 a la fecha, prosiguió, el Gore del Cusco ha recibido unos S/ 33,000 millones de transferencia por canon y regalías.

El distrito de Megantoni, donde están los lotes 56, 57, 58 y 88, recibió el 2025, por concepto de canon gasífero, S/ 327 millones, pero tienen una gran brecha de obras básicas como agua y saneamiento.

Por ello, Pluspetrol, operador del Consorcio Camisea (integrado por seis empresas), impulsa la ejecución de proyectos relacionados con la educación y salud mediante la modalidad de Obras por Impuesto (OxI) en la zona de influencia de los yacimientos.