Lo que debía ser una intervención médica programada terminó convirtiéndose en una tragedia para la familia de Juana Lupaca, una mujer de 66 años que viajó desde Tacna hasta Arequipa. Hoy, sus familiares denunciaron una presunta negligencia médica en el hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo de EsSalud.

Entre lágrimas, la hija de la paciente relató que su madre llegó estable y sin dolores para someterse a una intervención quirúrgica destinada a retirar restos de cálculos que habían quedado tras una operación anterior en la vesícula.

“Mi mamá vino sana, no tenía dolor ni ninguna complicación”, contó la familiar. Según explicó, la cirugía se había reprogramado durante aproximadamente un año debido, presuntamente, a la falta de anestesiólogos. Sin embargo, señaló que en esta última oportunidad la intervención se realizó sin contar con el especialista.

Según la explicación que los médicos le dieron a la hija, durante la operación Juana Lupaca comenzó a quejarse de fuertes dolores abdominales y a moverse constantemente, situación que habría obligado a los médicos a suspender el procedimiento antes de concluirlo.

Tras ello, la paciente fue trasladada al área de Emergencia. De acuerdo con la denuncia de su esposo y su hija, permaneció por horas sentada en el pasillo sin recibir atención inmediata, a la espera de una cama.

“No la priorizaron a mi madre, la dejaron morir”, dijo la hija, entre lágrimas. La situación de salud de la mujer empeoró con el paso de las horas. Sus familiares indicaron que permaneció en un pasillo del hospital aguardando una cama para hospitalización, mientras seguía presentando intensos dolores abdominales supuestamente por pancreatitis.

Con el transcurso de los días, Juana Lupaca dejó de comunicarse y presentaba una fuerte inflamación en el abdomen, según relataron sus seres queridos, quienes ahora exigen una investigación para determinar las responsabilidades de los médicos.

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