La directora peruana Ani Alva Helfer regresará a la gran pantalla con “Amando a Amanda”, una comedia dramática que marca su retorno a la dirección de ficción tras varios años enfocada en la producción y la docencia.

La película presenta la historia del reencuentro inesperado de dos personajes que deberán enfrentar sus temores, prejuicios y decisiones pendientes. La cinta busca combinar humor con una mirada sobre las relaciones humanas en la actualidad.

El filme está protagonizado por Gianella Neyra y Giovanni Ciccia, quienes interpretan a una pareja marcada por sus diferencias. “Quise hacer una película que haga reír a carcajadas, pero que también deje al espectador pensando en su propia vida. ‘Amando a Amanda’ habla de segundas oportunidades, del perdón y de la valentía que se necesita para ser vulnerable”, señaló Alva Helfer.

La producción, realizada junto a Del Barrio Producciones y Ave Films, abordará temas como salud mental, vínculos familiares y presión social. Su estreno está programado para el 28 de mayo en cines de todo el país.