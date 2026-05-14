El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), a través del programa Foncodes, entregó 18 comisarías de la Policía Nacional del Perú que fueron mantenidas, acondicionadas y equipadas en Lima Metropolitana y Lima Provincias.

La intervención forma parte de una estrategia orientada a fortalecer la seguridad ciudadana y demandó una inversión superior a S/11.5 millones.

Las mejoras se realizaron en 17 distritos considerados con altos índices de criminalidad, beneficiando directamente a más de 1500 efectivos policiales. Los trabajos incluyeron rehabilitación de infraestructura, adecuación funcional de ambientes y conservación de instalaciones arquitectónicas y estructurales para optimizar las condiciones de seguridad y habitabilidad de las dependencias policiales.

Durante la ceremonia de entrega en la comisaría de Pro, en Los Olivos, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Lily Vásquez Dávila, destacó que la iniciativa también genera impacto económico y social, al promover más de 800 puestos de trabajo temporales vinculados a labores de mantenimiento y acondicionamiento.

La titular del Midis señaló que la mejora de las comisarías fortalece la relación entre el Estado, la Policía y la ciudadanía, además de contribuir a recuperar la confianza de la población en las instituciones.

La actividad contó además con la participación del ministro del Interior, José Zapata Morante; y el comandante general de la PNP, Oscar Arriola.

Las comisarías intervenidas se ubican en distritos como Ate, Comas, Los Olivos, San Juan de Lurigancho, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo y Chancay, entre otros.

El Midis informó que el proyecto se ejecuta bajo la modalidad de núcleo ejecutor en coordinación con el Ministerio del Interior y la PNP, y recordó que previamente ya fueron entregadas las comisarías de San Cayetano y San Cosme. En total, la modernización de las 20 dependencias policiales supera los S/14 millones de inversión.