Rafael López Aliaga, candidato presidencial por el partido político Renovación Popular, insultó, frente a un público y cámaras que lo enfocaban, a la conductora de televisión Juliana Oxenford.

“Tener vacunas que sí funcionen y están sobrando en Estados Unidos, como lo dije hace un mes. Se rieron de mí, los programas mermeleros, ATV, la señorita Juliana Oxenford riéndose de la desgracia, ignorante de porquería, tienes que enterarte de lo que pasa en el mundo”, fueron las palabras del postulante a la presidencia.

“Eso se sabía hace un mes, solo que a la prensa mermelera no le conviene. Les conviene tener a un pueblo cerrado y que la gente se muera para ver qué negocio hago, pagando 30 dólares por vacuna, cuando vale menos de 10, ahí está el negocio de la corrupción”, agregó.

#LopezAliaga cierra su campaña agrediendo a @julianaoxenford: “Es una ignorante de porquería”. Este es el nivel. pic.twitter.com/VkS9kiLhPg — Christian Bustamante ® (@chrisbustc) April 7, 2021

JULIANA OXENFORD RESPONDE

La periodista decidió no pasar por alto que la hayan insultado y usó su cuenta oficial de Twitter para responder a Rafael López Aliaga.

“El señor López Aliaga me acaba de llamar ‘ignorante de porquería’. Un tipo que no puede decir ni ‘hola’ en un debate sin leer un papel, me insulta y sin poder pronunciar bien mi nombre, me dice “ignorante” . Lo hizo también con Rosa María Palacios y con Mónica Delta. ¡Qué tal sujeto!”, escribió la conductora de televisión.

El señor López Aliaga me acaba de llamar “ignorante de porquería”. Un tipo que no puede decir ni “hola” en un debate sin leer un papel, me insulta y sin poder pronunciar bien mi nombre, me dice “ignorante” . Lo hizo también con @rmapalacios y con @DeltaMdelta . Qué sujeto! — julianaoxenford (@julianaoxenford) April 7, 2021

ANTECEDENTE

Como se recuerda, no es la primera vez que Rafel López Aliaga agrede verbalmente a una periodista. Lo mismo pasó con Mónica Delta, quien adelantó que le iba a contestar en el fuero correspondiente.

Asimismo, Latina evalúa medidas legales contra el candidato presidencial porque se vale de la libertad de expresión para esgrimir “una serie de argumentos falsos” que lindan con la difamación y la calumnia.