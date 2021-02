Carlos Ezeta, el joven que agredió físicamente a Ricardo Burga, informó que la Fiscalía está pidiendo de 6 a 12 años de cárcel en su contra por los presuntos delitos de lesiones graves, pese a que el mismo congresista de Acción Popular aseguró que no iniciará acciones legales en su contra.

Además, el joven reveló que llamó a Burga para pedirle explicaciones porque no entendía la acusación en su contra y le pidió su ayuda para que se realice un nuevo peritaje.

“Le pedí, de alguna manera, que se haga un perito de parte, pero me dijo: ‘No, no quiero saber nada más del asunto’. Le pedimos ayuda porque si no hacemos un nuevo perito me llevan a la cárcel por 12 años” , sostuvo.

JULIANA OXENFORD ACONSEJA A EZETA

Durante la entrevista, Juliana Oxeford le consultó si el golpe que le dio al congresista “es algo que le avergüenza”, por lo que el joven respondió lo síguete: “en su momento respondió a un impulso real de indignación porque sabía lo que venía después”.

“Por indignación no podemos salir a las calle a agredir a terceros. “No es digno de elogiarse. Se entiende la indignación y la molestia, pero no se puede actuar de una manera agresiva (...) Si bien creo que debe haber una sanción, tampoco pueden darle una pena que es superior a la de un acosador sexual, un ladrón o integrante de una organización criminal”, acotó la periodista al escuchar la respuesta del joven.

