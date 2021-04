El candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, canceló este lunes un mitin en la región de Ayacucho tras sufrir una descompensación, según informó Canal N.

López Aliaga tenía previsto realizar una actividad proselitista en la plaza María Parado de Bellido, en la ciudad de Huamanga. No obstante, por razones de salud, solo declaró ante la prensa local.

Al ser consultado sobre su estado de salud, el también exregidor metropolitano de Lima dijo estar “más o menos” y, posteriormente, se retiró al aeropuerto de la región.

El pasado miércoles, el candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, indicó que estaba enfermo y que leyó “a propósito” durante su participación en el Debate Presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Horas después, en Willax TV, explicó que se quedó sin voz tras una gira proselitista en Puno y que un médico le recomendó no asistir al debate, aunque posteriormente le recetó un corticoide.

“Estoy enfermo, he hablado mucho. Estuve en Puno, hablando a las 8 de la noche, con lluvia. Me he quedado sin voz, me he infiltrado, me he puesto un corticoides para recuperar la voz”, manifestó en aquella oportunidad.

Rafael López Aliaga canceló mitin en Ayacucho tras sufrir descompensación

VIDEOS RECOMENDADO

Coronavirus: ¿Cómo se determinará el fin de la pandemia?