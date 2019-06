Aída Martínez: revelan video de la modelo besando a integrante de 'CNCO' (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Tras revelar en la última edición de 'El valor de la verdad' que se besó con un integrante de la famosa boyband CNCO, Aída Martínez mostró el video que confirma que tuvo romance con el cantante Christopher Vélez.

La modelo arequipeña entregó el video al programa 'Mujeres al mando', que se encargó de difundir las imágenes donde se ve a Aída Martínez bastante cariñosa con el conocido integrante de CNCO.

En la grabación se puede ver cómo Aída Martínez besa apasionadamente los labios del joven cantante de 23 años. Según informó el programa, este encuentro se habría dado hace dos años durante un viaje de la exchica reality a Miami.

"Me gustan los chibolos, lo tengo que confesar, me gustan los chibolos y 10 puntos", manifestó Aída Martínez sobre su romance con Christopher Vélez. Asimismo, Aída señaló que no sabía exactamente que el joven era famoso, ya que conoció a los cinco integrantes en un box donde también estaban otros artistas.