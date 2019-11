Aida Martínez sobre Shirley Arica: "Los futbolistas decían 'no, ella no' porque es chismosita" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Luego de que la polémica edición de Shirley Arica en 'El valor de la verdad' no saliera al aire el último sábado, Aída Martínez habló sobre la censura que sufrió la popular 'Chica realidad' al mencionar a varios futbolistas de la selección peruana.

“Supongo que era por un tema de hablar de seleccionados, y hay que a veces cuidar la imagen. Pero si yo fuera la productora, sacaría el programa de todas maneras, más aún sabiendo que los futbolistas son una muy mala referencia a veces en cuestión de juerga y mujeres a nivel nacional”, comentó la exchica reality.

Asimismo, la modelo arequipeña aseguró que Shirley Arica "tiene varias 'calientitas'" con las que podría "haber echado a todo el Perú".

"A mí me sorprende que Shirley haya mencionado a ciertos futbolistas, porque yo hasta donde sabía, ella estaba vetada de las reuniones de los futbolistas. A mí en varias oportunidades me han invitado, yo no he ido porque andaba con pareja, pero yo sé que cuando mencionaban Shirley, decían 'no, ella no' porque ella es chismosita pues, y dicho y hecho porque terminó contando casi todo de los futbolistas”, sostuvo Aída Martínez.