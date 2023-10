Aída Martínez sobre críticas por rifar su moto: “No tengo cuentas millonarias en el banco”

Aída Martínez atraviesa un difícil momento en su salud luego de contar que perdió casi el 90% de su visión debido a una enfermedad degenerativa de índole neurológico.

A través de sus redes sociales, la modelo anunció una rifa cuyo premio será su motocicleta.

“ Nosotros tenemos nuestro dinero invertido en activos, yo no tengo cuentas millonarias en el banco. Nunca he sido una mujer ostentosa, no me han visto usando lentes Gucci, carteras Chanel, bolsos Prada o con un Mercedes Benz cuadrado en mi puerta, no. Nunca he sido ese tipo de mujer, no sé por qué tienen esa idea mía en la cabeza”, expresó la arequipeña ante las críticas según reportó ATV Noticias.

Además, Martínez reveló que el valor real de su moto es de 15 mil soles. “Hemos tomado la decisión de vender nuestras cosas, porque la rifa es como una venta”, sostuvo.

Posteriormente, mostró su incomodidad por los malos comentarios que viene recibiendo por la rifa. “ Es un poco patético tener que contarles lo que hacemos o no con el dinero. No les estamos pidiendo que nos regalen dinero. Estamos intercambiando cosas. Vendo un Subaru, me dan dinero; rifo una moto, igual ”, sostuvo.