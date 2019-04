Alan García: ​Hernán Vidaurre y Carlos Álvarez ya no imitarán a expresidente

Síguenos en Facebook

Por respeto, los artistas cómicos Hernán Vidaurre y Carlos Álvarez, ya no imitarán al expresidente de la República Alan García, quien falleció el último miércoles.

El destacado humorista Hernán Vidaurre lamentó la muerte del exmandatario y anunció que ya no lo imitará por respeto.

"Era una persona muy inteligente. He tenido la oportunidad de conocerlo y era una mente brillante, al margen de lo que pudo haber ocurrido en la investigación, que no es mi tema. Yo no soy quién para juzgar, para eso está la justicia. Sí, para mí es un golpe muy duro", comentó en RPP el integrante del programa de humor político 'Los Chistosos'

El artista Vidaurre señaló que García “nunca se tomaba a mal que lo imitaras; él sacó la frase ‘Guillermo, tranquilito, no me ataques mucho que te acuño’”.

Tras homenajearlo en el programa, Vidaurre dijo que no lo imitaría más. “Se va un gran personaje, pero duele la forma en la que se ha ido”, concluyó.

De la misma manera lo hará el artista Carlos Álvarez; aunque refirió que por un periodo de tiempo. "Hay imitaciones que trascienden, pero este ha sido un trágico final. Dejaré el personaje en el baúl, por un tiempo. Es por un tema de respeto a la familia y militantes apristas. El personaje de Alan era camaleónico, es uno de los más ricos y polémicos que he interpretado", declaró a Trome.