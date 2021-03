La televisión mexicana está luto luego de que Alberto Ciurana, director de contenido y distribución de TV Azteca, falleciera este martes 23 de marzo por complicaciones derivadas del coronavirus (COVID-19).

Tras la lamentable noticia, varios famosos recurrieron a sus redes sociales para dedicarle emotivos mensajes de despedida al ejecutivo que dedicó gran parte de su vida al trabajo dentro de los medios de comunicación.

Adal Ramones fue uno de los primeros en reaccionar. El conductor de televisión publicó un video en el que se le ve quebrarse al despedirse de Alberto Ciurana, a quien dijo que tiene mucho que agradecer por haberle apoyado en su carrera profesional.

“Este mensaje es para la familia de Beto, para todos los amigos que él conquistó a lo largo de su vida en el plano profesional y en el plano de amigo casual. Yo tengo que agradecerle muchas cosas desde Televisa y ahora cuando él me llamó a Azteca. Pero fuera de lo que yo pudiera agradecerle a nombre de mi familia, era una persona que me abrió sus puertas en cualquier empresa que él estuvo. Me estoy enterando en este momento, entiendo que hayan guardado esta secrecía para todos los que nos estamos enterando, solamente decirles que hemos perdido a alguien muy importante en la industria, pero alguien más importante aún como amigo. Mis oraciones para la familia, los amigos y que Dios lo tenga en el cielo”, dijo Adal Ramones con la voz entrecortada.

En sus Stories de Instagram, Belinda compartió una fotografía de Alberto Ciurana. “Mi más sentido pésame para su familia”, fue el mensaje que escribió sobre la imagen.

Ricardo Montaner destaco la calidad humana y profesional de Ciurana, a quien despidió con emotivas palabras que compartió con sus fanáticos en redes sociales. “He quedado impactado y triste con la partida de nuestro entrañable @AlbertoCiurana. Muchos perdemos a un amigo, pero la TV mexicana pierde a un baluarte de creatividad, empeño, calidad y buen tino. Me entristece profundamente. Paz @Azteca”, dijo el intérprete.

Chantal Andere se despidió de Alberto recordando lo cercano que fue a ella y su familia, además compartió una foto donde ambos posan. “¡Con esa sonrisa te voy a recordar siempre! ¡Gracias por tus halagos a mi padre, a mi mamá y a mi trabajo siempre! Un caballero y un gran estratega en contenidos de televisión. Siempre amable y sonriente. DEP @albertociurana se te va a extrañar”, escribió la actriz.

Jacky Bracamontes compartió una foto en la que se luce junto a Ciurana, y en la leyenda escribió: “Te vamos a extrañar. ¡Nadie como tú! Mi admiración y respeto siempre @albertociurana”, dijo la también conductora.

