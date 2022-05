Nunca pasó por la mente de Alberto Plaza cambiar de esencia, de género. Sobrevivió a las modas musicales que, como él mismo menciona, han sido un tsunami y se han llevado a grandes profesionales. La pandemia también lo golpeó y comenta que muchos talentos tuvieron que reinventarse en otros espacios donde les va bien y es difícil traerlos de regreso a la escena musical. Hoy, el mundo con algo de normalidad, vuelve a los conciertos y Alberto Plaza se reencontrará con el público peruano para celebrar sus 35 años cantándole al amor este 3 de junio en Trujillo y el 4 en el Gran Teatro Nacional en Lima. En las próximas semanas saldrá un álbum de duetos con importantes artistas latinoamericanos.

¿Cómo consideras que has logrado mantenerse vigente durante 35 años?

Yo siempre he sentido que eso es magia. Uno no puede descifrar qué hay entre la creación de una canción y la recepción, siempre es magia. Lo que sí es cierto es que uno tiene que mantenerse comunicando siempre y haciendo nuevas canciones, haciendo nuevos discos, trabajando por mantener ese contacto con la gente, porque si uno no la tiene se lo traga el olvido y eso es muy peligroso, la comunicación es lo más importante. Me mantengo siempre haciendo canciones, siempre en contacto con la gente en las redes sociales. Siempre haciendo canciones que vayan vistiéndose con la ropa de los tiempos, con el sonido de los tiempos. Siempre haciendo cosas.

¿Cuál fue la canción que más tiempo te tomó componer?

Hay una en particular que se me viene a la mente que se llama “Pudo ser un gran amor” que es una canción que me demoré mucho tiempo. Esa canción me tomó 4 meses. Estaba en los inicios de mi carrera y quería hacerlo en piano, y me demoré. Lo que no es habitual, normalmente me demoro menos con las canciones. Si fluyen rápido quiere decir que algo bueno viene ahí. La canción “Sentencia” la hice en una inspiración a las 4 de la mañana y la terminé rápido. “Bandido” también fue rápido, pero hay canciones que se atraviesan un poquito más a uno.

En estos 35 años de carrera, ¿qué ha sido lo más difícil de superar?

Pienso que a lo largo del tiempo uno va teniendo que superar constantemente el cambio que va experimentando el mundo y la sociedad. Es una superación diaria porque se vienen nuevas tecnologías, se vienen nuevas formas de música. De repente pasó como una ola gigantesca el reggaeton y el trap que fueron un tsunami que se llevó por delante a todo el resto de la música. La atención de los medios de comunicación, de las radios, de la televisión, compañías de disco, sobrevivir a ese tsunami no ha sido nada fácil. Hay gente que debió dedicarse a otra cosa y por supuesto que la pandemia ha sido una tragedia para todos los que nos dedicamos al espectáculo en vivo, hay muchos que no pudieron dedicarse más a la música.

¿En algún momento pensaste cambiar de género musical?

Pensarlo no. Uno tiene que ser aquello donde se siente cómodo y donde se siente que le pertenece de alguna manera. Hice una canción que tiene aires de reguetón, pero es precisamente una mirada crítica a cierta parte que trata mal a la mujer y se llama “Claro que nos da lo mismo” porque le hablo a mi hija y le digo: no te confundas cuando te vengan a decir ‘felices los 4′, eso no es verdad, eso no va a pasar, vas a ser infeliz con eso. Entonces con esa mirada crítica hice esa canción que tiene aires de reguetón, pero no es lo mío, es especialmente para poner un punto de alerta sobre este tipo de música.

¿Sobre el próximo álbum de duetos que está por salir, ¿qué artistas estarán?

Aparte de Gian Marco, quien fue el primero a quien llamé; está de Colombia, Manuel Medrano. De Argentina, Axel y un grupo que se llama La Conga, que es de música bailable. De Chile está mi querido Douglas, un gran compositor e intérprete chileno, un gran grupo que se llama Natalino. Pandora de México. Mocedades de España. Está mi ídolo de la adolescencia y de la juventud, Riccardo Cocciante, música que me hizo vibrar y que es parte de mi influencia, tuve el honor de grabar con él en Italia hace un mes y me siento honrado. Y está también Erika Ender, la gran compositora y cantante panameña que es la autora de Despacito. Así que estoy fascinado con este disco. Feliz de lo que viene. El disco estará saliendo en junio o julio.

Alberto Plaza, cantante chileno, conversó con Correo y dio detalles de su nuevo disco y sobre su regreso al Perú.

En 1985 presenta su primer disco “Que cante la vida” por el que obtuvo el Triple Disco de Platino. En 1999, la canción “Bandido” en Perú es elegida como “Canción del Año” por una importante cadena radial.