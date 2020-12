El conductor del programa ‘La banda del Chino’, Aldo Miyashiro agradeció el respaldo de la gente por convertir su espacio en el líder del horario.

Miyashiro señaló para América Espectáculos que tienen un horario complicado y por eso deben esforzarse por realizar un contenido que permita que la gente se quede despierta.

ZP | Aldo Miyashiro lidera su horario con ‘La banda del Chino’:

“Muy agradecido con la gente, la verdad es muy abrumador que estemos 12 años en el horario, que nos continúen respaldando y que desde que llegamos a América TV seamos líderes. Es un horario muy complicado y estoy muy agradecido”, declaró contento Aldo Miyashiro.

“La propuesta es muy sencilla, mezcla la información más importante del día con irnos a la cama con una sonrisa. La mayoría de gente que me ve, me ve en su cama, así que tenemos que hacer un contenido que permita que no se duerman”, señaló el también director de teatro.

Esta semana ‘La banda del Chino’ prepara un divertido contenido para su público el que incluirá casos de ayuda social e invitará a diversos comediantes para que den el toque divertido a las noches de pandemia.