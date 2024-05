El encono que existe entre la fiscal suprema Delia Espinoza y la suspendida fiscal de la nación, Patricia Benavides, está alcanzando niveles sin precedentes en la historia jurídica del país. Los seis meses de suspensión de Benavides Vargas impuestos por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) se cumplen este 5 de junio y Espinoza libra una carrera contra el tiempo para evitar que su investigada vuelva a asumir funciones como titular del Ministerio Público.

Ante la falta de quórum debido a las inhabilitaciones de los magistrados Inés Tello y Aldo Vásquez, es difícil -aunque no imposible- que la JNJ pueda aprobar la moción que dejó Tello y que plantea la destitución de Benavides.

Se necesitan 5 votos y solo hay cinco integrantes. Una sola postura en contra acabaría con la pretensión.

Espinoza ha optado entonces por la cuestionada vía judicial y ha solicitado una suspensión de 36 meses. ¿Fue su idea o se la sugirieron?

HISTORIAL

Hace un par de semanas, en declaraciones a Canal N, el exprocurador César Azabache advirtió que el regreso de Benavides al Ministerio Público ponía en riesgo las tres investigaciones que la involucran. Por ello, sugirió que la Fiscalía debería pedir una orden judicial de suspensión.

“Mi impresión es que lo que la Fiscalía debería estar pidiendo es una orden judicial de suspensión porque si la señora Benavides regresa al puesto, las tres investigaciones quedan expuestas”, señaló Azabache en el programa de Mario Ghibellini.

La declaración se dio después de que la JNJ no pudiese ratificar a Piero Corvetto en la ONPE y dejara expuesta la posibilidad de una falta de votos.

No pasó mucho tiempo para que Espinoza usara la misma propuesta planteada por Azabache.

EL FACTOR CHECKLEY

La solicitud de suspensión planteada por Espinoza contra Benavides ha recaído en el juez supremo Juan Carlos Checkley.

Checkley es un juez con experiencia y hasta aquí con una línea de carrera intachable pero ha sido acusado de tener vínculos con las hermanas Benavides.

Así lo ha declarado Jaime Villanueva como colaborador y de ello se ha valido Espinoza para pedir la inhibición de Checkley, tanto en el caso de Patricia como de Enma.

La acusación de Villanueva, no obstante, incluye a Checkley solo a través de terceros.

Según el “Filósofo”, Patricia Benavides le decía que se mantenía en contacto con el juez supremo Checkley a través de terceras personas y que conocía de un caso seguido contra Checkley cuando este era juez en Piura.

Villanueva aseguró que Benavides le comentó que Uriel Terán (fiscal a cargo de la investigación a Enma Benavides) estaba al tanto del caso contra Checkley por lo cual buscaron un acercamiento para favorecerse mutuamente.

“Le habían dicho a Checkley que si ayudaba en la investigación a Enma, también lo iba a ayudar en la investigación que tenía (por el caso en Piura). Entonces ella estaba al tanto de esas investigaciones porque Uriel subía siempre a darle cuenta. Con él tuve mensajes por WhatsApp y llamadas y reuniones en su despacho…”.

Según el portal IDL-Reporteros, el favor era muy claro: consistía en que Checkley aceptara el sobreseimiento presentado por Terán a favor de Enma Benavides, mientras que Terán archivaría la investigación contra el juez supremo.

La declaración de Villanueva no refiere a ningún contacto directo, reunión o llamada con Chekcley pues, supuestamente, se llegó a este vía intermediarios.

¿Es eso suficiente para recusarlo?

Un punto gravitante en esta recusación es que Checkey declaró infundado el pedido de Espinoza para que Benavides no pueda salir del país por 36 meses.

Después de ello, y no antes, la fiscal suprema planteó la recusación e incluyó a Checkley en sus investigaciones.

El juez Checkley, por su parte, se ha defendido así: “No tengo ninguna relación o vínculo con la señora Patricia Benavides, tampoco con su hermana Enma. No es verdad que haya aceptado archivar el caso de la investigada Enma Benavides a cambio que el fiscal Terán Dianderas archive un caso en el que se me investigaba”, precisó.

OPINIONES

Hasta este punto, ante el inminente cumplimiento del plazo de suspensión de Benavides dado por la JNJ, Correo consutó con tres constitucionalistas sobre si la vía judicial está contemplada para evitar que un fiscal supremo retome sus funciones.

Por ejemplo, Aníbal Quiroga opinó que el pedido de la fiscal Delia Espinoza es inconstitucional y no procederá.

“Debería de ser desestimado, pero como no les gusta la posición de Checkley que es un juez honesto y valiente, optan por recusarlo y buscar otro que se deje apantallar por los medios y el sistema político”, indicó.

Similar opinión tuvo el expresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Álvarez.

“(El pedido) no tiene fundamento jurídico porque la Constitución establece que las personas que ocupan determinados cargos públicos gozan del aforamiento y este es el caso de la fiscal de la Nación, que ha sido suspendida pero tiene las prerrogativas constitucionales y para ser procesada, su caso tiene que pasar por el Congreso necesariamente, no hay otra manera, no cabe recurrir al PJ. Benavides ha sido suspendida y tiene el privilegio del antejuicio”, aseveró.

En el mismo sentido, Ernesto Blume consideró que el pedido de Espinoza “es inconsistente porque a un fiscal de la nación solo se le puede suspender por una decisión de la JNJ previa instauración de un proceso disciplinario en el cual la persona suspendida (en este caso Benavides) tenga derecho a la defensa y a refutar los cargos”.

“El otro camino es la suspensión del Congreso a través de un procedimiento de acusación constitucional, ya sea por infracción a la Constitución o por la comisión de algún ilícito penal. No conozco un caso en el que una fiscal suprema en una etapa preliminar pida suspensiones de esa naturaleza, se trata de un exceso y una figura que no está contemplada en la Constitución”, aseguró.

DEFENSA

En esa línea, Jorge del Castillo, abogado de Benavides, sostiene que existe un ensañamiento contra su defendida.

“El señor Gustavo Gorriti salió a decir que un fiscal debería presentar la solicitud de suspensión y a las 24 horas la doctora Espinoza presentó tal solicitud siguiendo las indicaciones de Gorriti”, refirió.

También sostuvo que las declaraciones de Villanueva constituyen un sinsentido porque habla de terceras personas que podrían ser los contactos entre Benavides y Checkley.

