Volvió. El actor Aldo Miyashiro sorprendió a sus seguidores tras realizar una sorpresiva publicación en su cuenta de Instagram.

El conductor de “La Banda del Chino”, quien ya había eliminado diversas fotografías en dicha red social, decidió alejarse un tiempo de las plataformas sociales tras su escandaloso “ampay” con la exreportera de su programa Fiorella Retiz.

Los comunicadores fueron captados besándose en el departamento del comentarista deportivo Óscar del Portal, hace unos meses, pese a que Miyashiro se encuentra casado con la también actriz Érika Villalobos.

Ahora, el popular presentador de televisión usó su cuenta de Instagram para promocionar el último trabajo teatral en el que está inmerso. Se trata de la obra “Los vecinos de arriba” que contará con la participación de Vanessa Terkes, Sebastián Monteghirfo, entre otros.

Aldo Miyashiro regresó a “La Banda del Chino” tras ampay: “Intento reparar el daño que le hice a mi familia”

Después del escándalo que protagonizó tras ser ‘ampayado’ besando a su exreportera Fiorella Retiz, Aldo Miyashiro regresó a la conducción de su programa “La Banda del Chino” este viernes 13 de mayo.

El conductor empezó su programa agradeciendo a sus compañeros por tomar la posta del espacio de entretenimiento durante su ausencia, y además explicó los motivos que lo llevaron a regresar a la televisión.

El conductor Aldo Miyashiro reapareció en su programa 'La banda del chino' tras estar alejado de las pantallas por varias semanas por el 'ampay' que protagonizó con su exreportera Fiorella Retiz. El actor también explicó los motivos por el cual tomó la decisión de volver a América Televisión. (Fuente: América TV)

“Decirle a la gente que este tiempo que he estado ausente es porque estoy intentando reparar el daño que le he cometido mi familia, y es lo que voy a seguir haciendo mientras tenga vida, pero tengo que trabajar y tengo que salir a la calle a trabajar como cualquiera de ustedes”, explicó el también actor.

Aldo Miyashiro cerró el tema del ‘ampay’ recalcando que será la última vez que hablará sobre este hecho ya que afecta mucho a su familia.

“Muchas gracias a todo el equipo y a toda la gente que me ha escrito y que no le he podido contestar. Les agradezco muchísimo, es la última vez que voy a hablar sobre este episodio tan doloroso para mi familia y espero que lo sepan entender”, acotó.