La empresaria y figura de la televisión, Alejandra Baigorria logró conquistar el corazón de la madre de su actual pareja Said Palao. Así lo demuestran las diversas imágenes que la influencer publica en sus redes sociales.

Como se recuerda, Baigorria estuvo presente en la boda de María Rosa. Incluso fue la que obtuvo el bouquet que lanzó y que tanto revuelo causó entre sus seguidores.

Lo último que ha publicado la empresaria es un video donde la madre de Said Palao y ella modelan los bikinis que acaba de lanzar con su marca y las sandalias de Said. Ambas fungen de modelos mientras Said las graba.

“Somos gemelas hoy día usando AB (Alejandra Baigorria) y las caetanas (de la marca Carducci de Said Palao)”, se escucha decir a Alejandra Baigorria en un video publicado en sus redes sociales.

Al parecer, María Rosa ha quedado encantada con las cualidades de Alejandra Baigorria y no tiene ningún problema en modelar a su lado y disfrutar de un día de sol en familia.

Alejandra Baigorria y Said Palao se encuentran en Miami disfrutando de unas merecidas vacaciones. También se han encontrado con Vania Bludau y Mario Irivarren para pasar unos buenos momenots juntos.