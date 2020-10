Alejandra Baigorria y Said Palao ya llevan tres meses en salidas, aunque hasta el momento no han oficializado la relación. Sin embargo, la empresaria señaló que están felices con esta etapa, pues así se conocen más.

“Él sabe que lo quiero un montón, que me enseña bastante porque yo soy muy alocada y hago, a veces las cosas sin pensar. Él es un chico tranquilo, trabajador, tiene mucha paciencia. Aunque ustedes no lo crean es muy cariñoso, muy detallista a su manera y eso me gusta porque me tiene feliz todos los días”, afirmó la ‘Rubia de Gamarra’ en ‘Esto es Guerra’.

Baigorria confesó que lo llama “amor” y “bebé”, pese a que aún no son enamorados. Además que su mamá, Verónica Alcalá, lo quiere conocer pues quiere saber quién tiene a su hija tan contenta.

¿Alejandra Baigorria y Said Palao protagonizaron su primera pelea?-ojo

Said Palao, por su lado, afirmó que aún no han oficializado porque quieren hacer las cosas bien. “Yo creo que cuando uno quiere hacer las cosas bien se toma tu tiempo, cuando los dos sintamos que es el momento, se dará, hay que dejar que las cosas pasen sin presión ni nada”, comentó el modelo.

Palao señaló que para él Baigorria es “una mujer digna de admirar, luchadora, emprendedora". "Te enseña buenos valores y te ayuda a crecer como persona”, agregó.

Finalmente, ambos negaron que hayan tenido su primera pelea como pareja el pasado viernes en el reality donde trabajan. “No hubo pelea, yo estaba de mal humor porque tuve un pésimo día”, sentenció Baigorria.

Verónica Alcalá, madre de Alejandra Baigorria: “La virgen me salvó la vida"

